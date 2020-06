Oriana estalla contra Macarena por sentarse en los muslos de Iván: "Es un poco ligera de cascos"

"No aguanto a las mosquitas muertas", ha asegurado Marzoli

Los primeros roces y conflictos no han tardado en surgir en 'La casa fuerte'. Oriana ha montado en cólera tras ver como Macarena se sentaba sobre los muslos de Iván. "Eres un p*** insensible. Yo soy una persona chapada a la antigua y no me gustan esos mamoneos. Eres un mierdas y un poco hombre", la ha recriminado muy enfadada al extronista.

"Es que no somos novios. Lleva toda la tarde hablándome mal, esto es de broma. Has puesto en duda hasta que Macarena se haya sentado encima de mí cuando es la novia de mi mejor amigo y has dicho que viene detrás de mí todo el tiempo. Eres una traicionera, por eso estás sola en la vida", se ha defendido él.

"No dices lo que piensas porque piensas que Rafa se va a enfadar contigo, no voy a hablar contigo en todo el reality", ha insistido Oriana. "Y tú deberías tenerme un poco de respeto sabiendo que lo estoy conociendo", le ha dicho a Macarena.

"El respeto me lo estás faltando tú a mí", la ha asegurado la novia de Rafa. "El respeto te lo faltaste tú misma cuando le pusiste los cuernos", ha argumentado la ex concursante de 'Supervivientes'. Mientras Macarena rompía a llorar, lejos de darle tregua, Oriana seguía arremetiendo contra ella. "No aguanto a las mosquitas muertas. Es un poco suelta de cascos la chavala. Ya le ha puesto los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces...Pues una más, una menos".

Macarena cambia de opinión

La culpa de todo la tiene Iván

Aunque la discusión entre Oriana y Macarena parecía haber creado una brecha irreparable entre las concursantes, todo ha cambiado en 'La Junta', donde ambas han echado la culpa a 'El pollito'. "Las mujeres hablamos entre nosotras. Fue la noche de la primera gala, no había sillas y yo me senté un poco encima de Iván. A ella le molestó y me lo quería decir pero Iván no le dejó. Oriana estaba llorando, le pregunté a Iván el por qué y no me lo dijo".