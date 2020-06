Yola zanja su discusión con Oriana enseñándole las 'yolas: "Lo siento por los chicos que tienen novia"

Oriana también ha vuelto a discutir con Fani

Una botella de refresco ha vuelto a abrir un nuevo frente en 'La casa fuerte'. Oriana ha entrado a la casa de lso residentes y ha salido de ella con una botella de refresco de naranja. Fani no ha podido evitar comentárselo a Yola y ésta ha ido a hablar con la extronista. Berrocal ha intentado explicarle que solo les quedaba una botella y Oriana ha estallado: "No mi amor, tienen tres que los acabo de sacar yo ahora, no me toquéis los cojones", se ha defendido.

"Me tienes miedo. ¿Por qué no me lo dices a mí y tienes que mandar a Yola?", le ha preguntado a Fani. "Vete a la mierda", ha respondido ella. "Ya estoy aquí, contigo, respirando tu aire ya estoy en la mierda. Eres una pesada, tienes que mandarme a la Berrocal a decirme si hay refresco o no porque te cagas", ha vuelto a atacarle la extronista.

Tras despacharse agusto contra la novia de Christofer, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha vuelto a cargar contra Yola. "Siempre estás metida donde no te llaman, en todos los embolados tienes que estar cunado no te enteras de nada. Quieres llamar la atención cuando no te enteras de nada. Ella está volando en su mundo. Es que ahora Yola es la manager de Fani, porque solo tiene algo cuando habla de otra persona. Si vas a hablar entérate de la mitad, porque pareces boba", ha explicado.

"He intentado ver lo bueno que tiene Oriana porque tiene cosas buenas pero con la actitud que tiene conmigo… al final me la pela. No me gusta su soberbia ni su egocentrismo", ha dicho Yola por su parte.