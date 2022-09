Las parejas definen los límites por los que quieren que se encienda la luz de la tentación

'La isla de las tentaciones 5' arranca con muchas novedades . Una de las más significativas es el cambio de la luz de la tentación. Este año, no solo habrá una, sino cinco . "Espero que os hayáis fijado bien en los detalles porque es el momento de que conozcáis uno de los grandes cambios de esta edición. La luz de la tentación ya no existe como la conocíais. No hay solo una, sino cinco luces de la tentación : roja, azul, rosa, verde y naranja", ha explicado Sandra Barneda a las parejas.

"Jacuzzis, juego con un hielo, caricias muy cerca, obviamente besos", ha comentado Sara. "A mí no me gustaría nada ver que hay una chica que le da mimos, juegos en los que tenga que lamer a alguien, besos...", dejaba claro Paola. Para Tania, el beso no es un límite, sino "mucho antes". "Jueguecitos en la piscina, etc".