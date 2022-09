Claudia no ocultó en el arranque de 'La isla de las tentaciones 5' que en el pasado se había besado con dos de los solteros que ahora vivirán con ella en Villa Playa. Dos hermanos gemelos que participan como solteros dispuestos a conquistar a las chicas. La noticia no hizo mucha gracia a Javi , la actual pareja de Claudia, pero lo encajó de la mejor forma posible asumiendo que forma parte del pasado de su pareja.

Pero la primera fiesta de las villas no solo dejaba los primeros acercamientos sino muchas confesiones. Entre ellas, Claudia se quedó impactada con algo que le dijo Aitor , el soltero al cual le dio la primera cita. Resultó que él, el chico que más le había llamado la atención a la extronista de 'Mujeres y Hombres', era el mismo al cual besó hace tres años y del quien se olvidó .

Claudia, impactada por lo que esta información puede suponer, se fue corriendo a la habitación muerta de la vergüenza y dándole vueltas a lo que puede pensar Javi cuando se entere. "Si no me acuerdo, no pasó", finalmente zanjaba la participante haciendo alusión a la mítica canción de Thalía.