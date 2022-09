Claudia Martínez confiesa que se ha besado con dos de los solteros...¡y son gemelos!

Sandra Barneda ha dado paso a los solteros y ha advertido a las parejas que presten atención, ya que con algunos de ellos " comparten más cosas de las que piensan ". Nada más encenderse las luces, la cara de la extronista ha sido un verdadero poema. La catalana ha confesado que había tenido una aventura con uno de los tentadores. "Me lie con uno", ha contado a sus compañeras.

Finalmente, Claudia ha terminado contando a la presentadora lo ocurrido . "Nos dimos un beso y luego le ignoré", ha explicado refiriéndose a Brian. Javi, novio de la participante ha comenzado a discutir con el soltero, aumentando la tensión del momento: " Estoy agobiada ahora mismo , yo huyo de los conflictos y ver a mi novio discutir con gente que es conocida mía me incomoda mucho".

Por si fuera poco, Claudia Martínez ha confesado que también se besó con Edgar , hermano de Brian. " Estoy incómoda por dos a demás y por él porque sabe que lo que más odio en el mundo son las faltas de respeto y no me gusta esta situación. También conocía a Edgar de lo mismo. También hubo un beso", contaba.

Javi se mostraba tranquilo y sin preocupación: "Conozco a mi novia, sé cómo mira cuando algo le gusta, y esta noche no he visto eso, así que como no se alineen todos los planetas…".