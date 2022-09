Alejandra Rubio se sorprende después de que Terelu Campos reconozca sus "noches de amnesia"

Claudia ha tenido un romance secreto con uno de los tentadores , del que no se acordaba y el chico es Aitor , que le recuerda que "se dieron un beso" y ella alucina: "¿Nos liamos? Javi se muere". Algo a lo que ha reaccionado Terelu Campos y que ha terminado sorprendiendo a Alejandra Rubio .

Alejandra y Terelu han coincidido en el plató de 'El debate de las tentaciones'. "¿Quién no ha tenido una noche de amnesia?", ha entonado la hija mayor de María Teresa Campos tras ver las imágenes de Claudia y su preocupación por lo que le ha desvelado Aitor en la primera fiesta de 'Villa Playa'. Pero Alejandra Rubio piensa diferente: "Me parece muy raro que no te acuerdes de liarte con un chico en una noche".