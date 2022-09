Las parejas compartían con Sandra Barneda cómo se sentían instantes antes de comenzar la aventura

Javi se mostraba algo serio: "Nunca me he separado mucho tiempo de ella y me angustia un poco"

Claudia respondía a los miedos de su novio: "Es un poquito celoso"

Las parejas de ‘La isla de las tentaciones 5’ llegaban a la playa para comenzar finalmente su aventura. Allí se encontraban con Sandra Barneda, que les daba la bienvenida. Después de saludar a la presentadora, los participantes compartían cómo se sentían instantes antes de comenzar la aventura.

Javi se mostraba serio: “Yo con ella no me he separado mucho tiempo en este año y medio y ahora pienso los días que voy a estar sin verla y me angustia un poco”, decía. Claudia respondía a los miedos de su novio: “Es un poquito celoso”, comenzaba. “Él no se da cuenta de lo bueno, guapo e inteligente que es. Se piensa que los demás me van a quitar. Yo le quiero mucho, pero…”.

Él interrumpía su explicación: “Qué pesada, tío…”. Ella era consciente de que sus palabras no le habían sentado bien: “Él se ha enfadado un poquito porque he dicho que es celoso, pero es que es la realidad. Tiene que ser consciente de cuál es el problema. Si lo escondemos, no se puede cambiar”.

Claudia se sincera con Sandra Barneda

Recién llegadas a Villa Playa, las chicas compartían un rato con Sandra Barneda. La presentadora preguntaba a Claudia si creía que Javi era el amor de su vida y, una vez más, la extronista de ‘MYHYV’ ha hablado de los defectos de su novio.