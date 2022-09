En las primeras horas de la separación de las parejas, Sandra Barneda visitó Villa Playa y Villa Paraíso para saber cómo lo estaban llevando los participantes. También para explicarles que ahora no hay una sino cinco 'Luces de la tentación' y para establecer con ellos los límites que sus parejas no deben traspasar. En esto que Andreu le explicó cantando a la presentadora cómo de enamorado estaba de Paola .

"Si te quedas cerca, ya no quiero nada. Siento las balas de tus palabras, atravesando partes de mi alma ", es ya una de las canciones más conocidas y más escuchadas en las redes sociales. La letra de la canción, la interpretación de Andreu y la inesperada reacción de Sandra Barneda ante el momento fue de lo más comentado tras la emisión del primer programa de 'La isla de las tentaciones 5'. No solo eso, ¡sino que muchos participantes del reality están compartiendo en las redes sociales sus coreografías con la canción de Andreu!

Tras el aluvión de mensajes y comentarios que recibió Andreu, el mallorquín no tuvo reparo en responder como afrontaba haberse convertido en viral. "Lo estoy llevando. Hay que tomárselo a risa. El contexto no se sabe... al final yo estaba ahí con la mirada de hielo de Sandra Barneda, que te saca todo. Yo acababa de llegar y me iba por la pata abajo haciendo eso delante de 200 personas", explicó a través de Instagram. Con mucho sentido del humor, Andreu añadía que en 'La isla de las tentaciones' no les guionizan: "¿Crees que si nos hubieran dicho qué hacer, me hubieran dejado cantar?", reía.