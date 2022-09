Sandra Barneda regaña a Manuel y le pone deberes con las solteras de la Villa

A Manuel le está costando encontrar su lugar en 'La isla de las tentaciones' . El novio de Sara está bastante cohibido y no termina de soltarse con las solteras. Tanto así, que ni siquiera se sabe sus nombres.

Sandra Barneda ha llegado a la Villa y ha preguntado a los chicos cómo va la aventura. "He estado un poquito más suelto con las chicas, hablando, conociéndolas. Creo que nos pueden hacer más divertida la estancia", ha respondido él. "¿Qué chica te cae mejor?", ha querido saber la presentadora.

" Esta mañana he estado hablando con ... ¿Cómo se llama esta chica que hace deporte?", ha preguntado él a sus compañeros. "Manuel lleváis varios días ya con las chicas. ¿Por qué no te sabes sus nombres todavía?", se ha sorprendido Sandra.

"Sé que a veces puede parecer una falta de respeto, es que me cuesta memorizar los nombres", se ha justificado él. "Es una cuestión también de interés. Te voy a poner deberes , me gustaría que pudieras hablar con cada una de ellas a solar, interesándote por cómo están, porque van a ser tus compañeras de Villa durante semanas", ha comentado Barneda. " Acepto el reto ", ha dicho él.

Mientras tanto, a Sara no le iba mucho mejor en la otra villa. Al ver a sus compañeros jugando en la piscina, la novia de Manuel se agobiaba y aseguraba que ella no valía para eso. "No encajo aquí", aseguraba.