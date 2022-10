Álvaro Boix se convierte en nuevo tentador VIP: "Conozco a una de las chicas, es Laura"

Un nuevo soltero VIP ha llegado a 'Villa Playa' y se ha descubierto la identidad en exclusiva en 'el debate de las tentaciones' y no es ni más ni menos que Álvaro Boix , el ex de Rosario Matew y exparticipante de 'La isla de las tentaciones 4' .

Álvaro, al llegar a la villa, se ha mostrado contento de volver a ver a la presentadora y se ha presentado ante las chicas: "He venido aquí otra vez a ver si me enamoro o vuelvo a recuperar eso que perdí aquí. Me parecen todas muy guapas". Aunque veía con una sorpresa debajo del brazo: "Hay una a la que conozco, es Laura".