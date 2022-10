Laura siente “vergüenza ajena” al ver las imágenes de Mario: “Es un prepotente y un cerdo”

No obstante, todo parecía cambiar en el momento en el que comenzaban su aventura en ‘La isla de las tentaciones’ , cuando Mario decidió no despedirse de ella antes de vivir la experiencia por separado en sus respectivas villas.

Las siguientes imágenes cambiaban su sensación, que pasaba del desconcierto al enfado. Han sido los vídeos de Mario con Valeria en la piscina los que le han hecho estallar: “No me sale ni llorar, la verdad, me da vergüenza ajena”, comenzaba. “Creo que es un cerdo, así de claro. No se merece a una persona como yo. Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida".