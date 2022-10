Claudia y Álvaro Boix no pueden frenar su complicidad: “Contigo me quemaría yo”

La llegada de Álvaro Boix como nuevo tentador VIP ha supuesto un respiro de aire fresco para una de las chicas. Claudia ha encontrado en él lo que no había encontrado en ninguno de los demás tentadores. La novia de Javi no había conectado con ninguno de ellos, pero todo ha cambiado con la llegada de Álvaro.

Y pronto llegaron los primeros bailes, risas y abrazos . Álvaro le enseñaba a bailar bachata y ella insistía en lo “mal” que se le daba pero lo intentaba. Claudia compartía con el equipo del programa sus primeras sensaciones con él: “ Me ha sorprendido gratamente . Conforme le he ido conociendo me parece un chico súper interesante y divertido”.

La pareja de Javi ha comentado cómo de siente con alguno de sus compañeros, entre ellos Hugo y Paola. Ambos le preguntaban por su acercamiento con Álvaro y ella se hacía la remolona sin dar una respuesta clara, aunque reconocía lo evidente: “Físicamente no es mi tipo, pero de actitud me parece muy interesante” .

Claudia valora que esté “pendiente todo el rato, pero no en plan pesado”. De hecho, está tan atento que no ha dudado en darle un masaje. Ha sido mientras tomaban juntos el sol cuando Álvaro le ha lanzado una primera indirecta muy directa: “Contigo me quemaría yo”. “No seas malo eh, que me quedo sin novio”, le avisaba ella con una sonrisilla.