Ana explica cómo se sintió al llegar a 'La isla de las tentaciones': "Pensé que las chicas me iban a odiar"

"Si soy sincera, cuando yo entré y veo en la hoguera cuál era la situación, pensé: 'Me van a odiar, que no es culpa mía, pero me van a odiar'. Pero qué va, todo lo contrario, nos hemos llevado todas genial y ahora me llevo genial con Sara, con Paola, con Claudia, con Laura y con Tania, con todas", ha confesado la novia de Cristian López, que se ha mostrado muy agradecida con sus compañeras por acogerla con tanto cariño y hacer que se sintiera una más del grupo en Villa Playa.