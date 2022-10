La segunda hoguera de las chicas estuvo cargada de sorpresas hasta el final. Sandra Barneda ya les avanzó que esa noche supondría un antes y un después en ‘La isla de las tentaciones’, pero ellas no comprendieron sus palabras hasta que vieron besarse a Cristian y a Ana .

Las chicas no daban crédito a lo que estaban escuchando. Se miraron unas a otras y Paola dejó clara su postura: “Yo no me quiero ir”.