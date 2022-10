Anabel Pantoja se parte de risa con las explicaciones de Laura a Mario: "Es la ama"

La primera hoguera de confrontación de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' la han protagonizado Laura Casabela y Mario González: empezó con reproches y acabó con una romántica reconciliación, pero para llegar a ese bonito momento tuvieron antes que enfrentarse a las imágenes de sus besos con sus respectivos tentadores. Laura aseguró que lo que ella había hecho con Adri no tenía nada que ver con lo que hizo Mario con Valeria: “Yo no me he liado, yo me he dado besos".