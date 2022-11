Las explicaciones de Cristian durante la hoguera de emergencia no convencieron a Ana. Él la pidió perdón y la explicó que, aunque se había besado con María de los Ángeles, había sabido frenar porque no paraba de acordarse de su novia. La soltera le atraía físicamente y le gustaba su forma de ser, pero seguía prefiriendo a su chica.

“Yo le pido mucho a mi abuelo y con esto sé que ahora mismo está conmigo. Sabe que para mí esto no es fácil. [Cristian] me ha decepcionado mucho. Yo estoy enamorada, eso no se me va de la noche a la mañana”, contó, muy dolida.