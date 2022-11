Las explicaciones de Cristian sobre su comportamiento con María de los Ángeles no solo sorprendieron a Ana , sino también a Sandra Barneda . La presentadora no decía nada, pero sus caras de sorpresa y sus gestos mostraban que sus palabras no eran tan convincentes como él creía.

Cuando vio las imágenes de la huida de Ana y su decisión de marcharse del programa de forma inmediata, Cristian dijo: “Yo sabía que esto podía llegar a pasar. No entiendo cómo me pinta así, si al final yo me he dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. He besado a alguna chica y sé que está mal, pero tampoco ha llegado la sangre al río como para que se ponga así”.