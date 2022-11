Ana y Cristian ven juntos las imágenes más ardientes de él con María de los Ángeles

Una mariposa, la señal más importante para Ana en la hoguera de emergencia

Cristian le pide a Ana que le perdone: quiere quedarse en el programa para demostrarla que puede confiar en él

Cristian y Ana se han visto las caras en la hoguera de emergencia. La murciana quería abandonar el programa después de ver las imágenes más calientes de su novio con María de los Ángeles e incluso hizo las maletas y abandonó Villa Playa, pero al final decidió acudir al encuentro: “Que no se te pase por la cabeza que estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí, para decirte las cuatro verdades que te mereces porque eres un sinvergüenza”, le espetó a Cristian nada más llegar.

Antes, Cristian vio la reacción de Ana y su decisión de abandonar el programa: “A ver, yo ya sabía que esto podía llegara pasar. No entiendo cómo me pinta así, al final yo me he dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. He besado a alguna chica y sé que está mal hecho, pero tampoco ha llegado la sangre al río como para que se ponga así”.

La llegada de Ana: ven juntos las imágenes

La hoguera fue de lo más tensa. Los dos vieron juntos las imágenes de Cristian y él intentó explicar por qué no eran tan graves. Según él, aunque se hubiera besado con la soltera, había pensado mucho en su novia. Incluso en el momento en el que se liaron en el baño, por eso decidió no ir más allá.

Para Cristian, esa es la clave: “Creo que puedes conocer a una persona que te atraiga, dejarte llevar y cuando te das cuenta de lo mucho que quieres a tu pareja y de que la estás cagando, frenar. Yo creo que he sabido frenar en el último momento”. También describió esos actos como ”muestras de cariño”.

Ana (y Sandra Barneda) alucinaban con las explicaciones de Cristian, que seguía insistiendo en que quiere mucho a su novia y que no ha seguido adelante con María de los Ángeles porque la prefiere a ella.

Ana se derrumba y Cristian pide perdón

Tras varios minutos de reproches, Cristian ha podido mirar a la cara a Ana y le ha dicho lo que siente. “Yo no tiraría mi relación a la mierda por dos besos, y más sabiendo que he frenado”, le ha dicho a su chica.

Ana, muy decepcionada con Cristian, ha acabado derrumbándose: “Qué más quieres que vea yo? Yo he entrado aquí con un propósito, que me puedo fiar de ti, ¿y tú me haces esto? Me he llevado una decepción”, ha dicho, entre lágrimas.

Su novio la ha pedido perdón y también que le diese una segunda oportunidad. En ese momento, una mariposa se coló en la hoguera y Ana acabó de romperse del todo.

Ana identifica a la mariposa con su abuelo

La llegada de la mariposa fue una señal muy clara para Ana: “Yo le pido mucho a mi abuelo y con esto sé que ahora mismo está conmigo. (…) Sabe que esto para mí no es fácil. Me ha decepcionado mucho. Yo estoy enamorada, eso no se me va de la noche a la mañana”.

Tras este emotivo momento, era el momento de que Ana y Cristian tomaran la decisión final. ¿Seguirían en ‘La isla de las tentaciones’ o preferirían irse a casa? Él respondió que quería quedarse para demostrarle a su novia que la quiere: “Lo único que puedo hacer es volver a mi villa y que vea con sus propios ojos que la respeto, que no volverá a pasar y que la quiero con locura”.