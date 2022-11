Tania Déniz y Hugo Paz pasan su primera noche juntos en 'La isla de las tentaciones'

A Tania no le han gustado nada las imágenes de Samu con Jessica

Las chicas se han enfrentado a una nueva hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Tania se ha llevado una desagradable sorpresa al ver la actitud de Samu con Jessica. "Me quiere mal, me quiere fatal, encima por un puto calentón. Está despechado perdido. Estoy harta de su llanto y de que yo soy la mala porque no lloro. Hugo sigue en su línea, pero peor, porque ya no es con una es con dos, yo con Hugo no he cambiado, es la misma conexión", aseguraba.

"Tampoco te está demostrando mucho. Al final son cosas que tienen que pasar, y si no pasan ahora, pasarán más adelante", le decía Hugo Paz tratando de quitarle hierro al asunto. Destrozada tras las imágenes de su novio, Tania decidía pasar la noche con el soltero.

"Esta noche me he ido a dormir con Hugo, porque me apetecía cariño y sé que él me lo va a dar. Él siempre quiere que esté bien y eso me tranquiliza mucho", contaba la participante.

La hoguera de Tania

Tania se ha derrumbado al ver las imágenes de Samuel en la hoguera. La canaria ha visto a su novio tonteando con Jessica y ha estallado:

"¿Lo ves? Si fuera conexión estaría con la misma chica. Yo desde que llegó Hugo he estado siempre con él. No está preparado para tener pareja. Qué asco, de verdad. Me da asco, ya lo consiguió. Espero que cuando le vea aquí ni se le ocurra soltar una lágrima porque me voy. A mí no me va a dejar más de mala"

