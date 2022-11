Tania se enfada como nunca en la hoguera y desvela la práctica sexual que “le gusta mucho” a Samuel

La canaria asegura tener dudas a pesar de lo que está viviendo con Hugo Paz

El momento más tenso se ha producido cuando ha descubierto las imágenes de Samuel con Jéssica

"Me da asco, ya lo ha conseguido", decía llorando de la rabia

Después de que Ana descubriera las últimas imágenes de Cristian con María de los Ángeles y abandonara la hoguera, le llegaba el turno a Tania. En la hoguera pasada no pudo ver imágenes de Samuel como castigo por haberse saltado las normas. No obstante, sus compañeras le avisaron de algo: su novio era de una manera por el día y de otra por la noche.

Tania decía estar “enfadada” incluso antes de ver las imágenes: “Le he estado buscando en las imágenes de mis compañeras y no le he visto y a Elena tampoco. No sé dónde estará”, decía. Sandra Barneda le anunciaba que, en efecto, había imágenes de Samu para ella.

Su reacción a un hipotético trío de Samuel

Después de descubrir con qué solteras haría un trío su novio, la canaria no ha dudado en responder: “A él le gusta eso, los tríos, le gustan bastante. Se le dan bien, me lo ha comentado. Como haga eso me parecería…”, decía. “Si él ya se ve como soltero, no sé qué pinto aquí”.

Tania se rompe al reconocer sus dudas

Ha sido precisamente al imaginarse a Samu en esa situación cuando Tania se ha roto. Asegura tener dudas a pesar de lo que está viviendo con Hugo, y no siente que Samu las tenga igual: “Estoy con Hugo y me beso con él y me siento hasta mal. No quiero hacerle ese daño pero estoy haciendo lo que siento. Cada vez que veo a Samu, le veo más lejos”.

La presentadora ha aprovechado la ocasión para preguntarle si se siente respetada: “Creo que está actuando por despecho y eso es lo que da pena. Si tienes conexión se ve, pero yo sé que lo de él es por despecho”.

Las imágenes de Samuel con Jéssica provocan su mayor enfado

La hoguera continuaba y había más imágenes para Tania. Ella miraba sorprendida a la tablet al ver como ha dejado a un lado a Elena, la que hasta ahora había sido su tentadora favorita, para pasar momentos con Jéssica: “¿Lo ves? Si fuera conexión estaría con la misma chica. Yo desde que llegó Hugo he estado siempre con él. No está preparado para tener pareja”.