Laura da un paso más en su relación con Adrián y duermen juntos

Mario está muy enfadado tras las imágenes

El participante asegura que Laura se va a arrepentir de lo que está haciendo cuando salga

Mario se ha enfrentado a una nueva hoguera con el apoyo de sus compañeros. “Piensa con la cabeza un poquito”, le decía Samuel antes de ver las imágenes. Al ver la actitud que tiene Laura con Adrián y como avanza su relación, Mario reconoce no poder acostumbrarse a este tipo de imágenes, e incluso aparta la vista cuando Laura se besa con su tentador.

“¿Te parece normal eso?”, le ha dicho a Javi mientras veía una imagen en la que Adrián le daba un beso en el cuello a Laura. Mario asegura que la chica que ve en las imágenes no se corresponde con lo que él conoce de Laura y que no sabe “qué le está pasando”. “Parece que son novios”, ha dicho muy enfadado.

Laura y Adrián duermen juntos

“No, no llevo bragas”, le dice Laura a Adrián en las imágenes. Algo que no le ha gustado nada a Mario que no reconoce a su novia con esos comportamientos. Además, el participante no cree que Laura esté sintiendo algo más por Adrián. “El tiempo me dará la razón o no, pero creo que no”, asegura.

De las imágenes en las que Adrián y Laura comparten cama mientras se besan, Mario no quiere sacar muchas conclusiones. “No sé si habrán llegado a algo más, no quiero ni imaginármelo”, ha dicho. Además, está seguro de que Laura se va a arrepentir de todo lo que está haciendo con Adrián, pero que no será hasta que salgan de la isla cuando ella se lo reconozca. “Es muy orgullosa, aquí no va a dar su brazo a torcer”, asegura Mario.