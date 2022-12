Después de romperse en la última hoguera al ver que Tania se olvidaba de él y tiraba el anillo, Samuel se ha enfrentado a esta nueva hoguera con un poco más de calma. El canario ha reconocido que él no piensa quitarse el anillo porque para él es muy importante y Tania sigue siendo su pareja hasta que hable con ella.

Samuel se ha quedado sin palabras después de ver las imágenes en las que su novia avanza a pasos agigantados con Hugo. “Al principio pensaba que era un calentón, pero cada vez que vengo a la hoguera me cambia la visión”, ha reconocido. “ Creo que le gusta de verdad , que están conectando, que están muy a gusto”, ha dicho Samuel con una actitud derrotista. “ Duele muchísimo ver a tu niña en los brazos de otro ”, ha reconocido entre lágrimas. Además, considera que después de todo lo que está viendo de Tania, ella no está enamorada de él.

Tras ver las imágenes en las que Tania y Hugo se besaban en la cama, Samuel se ha roto. El canario no entiende por qué su chica le hace sufrir tanto. “No puedo más”, ha dicho derrotado. El participante reconoce que “se está rompiendo por dentro entero” y que no se esperaba que su novia le fuera a hacer esto nunca.