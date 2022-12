El participante cree que ha sabido parar a tiempo su atracción por María de los Ángeles y quiere que su chica lo perdone de corazón y puedan volver a lo que tenían antes, que, según él, “era muy bonito”. Además, reconoce que se está dando cuenta de que está enamorado e incluso se ha emocionado al recordar a Ana. “ No me había pasado esto antes ”, ha desvelado.

Cristian no ha podido ver imágenes de su chica y esto le ha afectado mucho. El participante reconoce no estar preparado para perder a Ana y tiene la esperanza de que su novia se esté acordando de él en la villa y que está experiencia les sirva para confiar el uno en el otro.

Paola ha reconocido en las imágenes que tendría una noche de pasión con Vladi. Algo que no ha gustado nada al participante. “Creo que se podría ahorrar ciertos comentarios”, asegura. A Andreu no le ha gustado ver como su chica bailaba con el tentador, pero el mallorquín no ha querido darle importancia a los juegos de Vladi y Paola. “Veo que se lo pasa bien y es ella misma”, ha dicho. Además, está tranquilo porque no ve una conexión a nivel sentimental entre su chica y el tentador.