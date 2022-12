La decisión de Paola y Andreu en la hoguera final emociona a Sandra Barneda: “Puedo estar sola, pero te elijo a ti siempre”

Paola le da un tremendo rapapolvo a su novio en la hoguera final, pero decide seguir con él: “Siempre has sido mi persona”

Antes de comunicar su decisión a Sandra Barneda, ambos han abierto su corazón: “Eres mi vida entera, te amo con locura

Andreu llegaba a la hoguera final deseando reencontrarse con Paola y “más nervioso que nunca”. Ya lo hicieron en una ocasión durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’, pero fue a través del 'espejo' y ni si quiera pudieron tocarse ni decirse lo que sentían. Únicamente pudieron utilizar las señas.

Ahora tenían la posibilidad de resolver cara a cara todas sus dudas. Antes de comenzar, Andreu ya se emocionaba cuando Sandra Barneda le preguntaba qué es Paola para él: “Es todo, es mi persona favorita, la persona que no quiero perder. Es una persona que me da todo, hemos construido algo muy bonito juntos”.

Él esperaba sentado y ella aparecía al fondo del pasillo de arena. Nada más verla, se levantaba y corría para abrazarla. Su hoguera comenzaba y Andreu solo necesitaba saber si le quería. “Tengo que hablar muchas cosas antes contigo”, le decía ella. “Necesito aclarar contigo cosas que me han dolido”.

Todas ellas tenían que ver con una misma persona: Cristina. La granadina se convirtió en la tentadora favorita de Andreu desde el principio y, a lo largo del programa, han pasado mucho tiempo juntos.

Andreu se derrumba: “He llegado al límite de todo”

Después de que Paola le hiciera saber a Andreu cómo se había sentido, Sandra Barneda se disponía a comenzar la hoguera. Pero él rompía a llorar desesperado: “No me puedo expresar, estoy temblando, estoy bloqueadísimo. He llegado al límite de todo. La cabeza me iba a mil, que te perdía”.

Juntos, ante todas las imágenes

Finalmente, la presentadora conseguía inaugurar la ceremonia final. Ambos observaban todas sus imágenes en la tablet y, una vez más, Paola se mostraba decepcionada: “Me he sentido muy mal en muchos momentos, pensaba que te estabas olvidando de mí”.

Andreu le hacía saber lo mal que lo había pasado durante todas las semanas que habían pasado separados: “He estado muy mal en la villa, no levantaba cabeza. Me he hecho una película en mi cabeza de que te perdía y me moría”.

La decisión final

Después de repasar juntos todo lo que han vivido en ‘La isla de las tentaciones’, Paola y Andreu tenían que hacer frente a la decisión final: la de marcharse solos, juntos o con un nuevo amor.

Antes de comunicar sus deseos a Sandra, ambos han abierto su corazón: “Eres mi vida entera, te amo con locura, aquí me he dado cuenta de todo lo que te quiero. Ya sabía que te amaba, pero aquí me he roto tanto que he entendido cada inseguridad que has tenido. He sentido que te perdía y me he vuelto loco”, decía Andreu.