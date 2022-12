Laura quiere irse con Mario de ‘La isla de las tentaciones’, pero él la rechaza: “Nos queremos mucho, pero no nos queremos bien”

Laura y Mario se reencuentran en la hoguera final

Laura hace caso a su corazón: “No me imagino viviendo sin ti”

Tras la negativa de Mario, Laura le lanza una advertencia: “Espero que no te arrepientas, porque yo no voy a estar”

Laura y Mario han vuelto a encontrarse por segunda vez en esta edición de ‘La isla de las tentaciones’. Hace varios programas vimos su hoguera de confrontación, en la que decidieron darse otra oportunidad a pesar de que los dos habían caído en la tentación con sus solteros favoritos. Pero, aunque los dos se dedicaron bonitas palabras de amor, volvieron a ser infieles. La hoguera final era el momento perfecto para darse explicaciones y decidir su futuro como pareja.

Laura fue la primera en llegar. Estaba muy nerviosa y tenía muchas dudas, pero tenía claro que iba a hablar desde el corazón. “Si no lo hago, me voy a arrepentir”, comenzó.

Cuando Mario llegó a la hoguera, lo primero que le dijo a su todavía novia era si le iba a dar dos besos, pero ella se negó. Luego le contó lo que le había dicho Adrián en su encuentro en la hoguera de solteros: “Tardó cinco días en darse cuenta de que tú tenías novio. Yo di la cara por ti en ese momento, le dije que no iba a consentir que hablara eso de ti porque no me lo creía”.

Laura y Mario ven sus imágenes

Tras la primera conversación, era le momento de que Laura y Mario vieran imágenes juntos. En ellas aparecían muy acaramelados con sus tentadores favoritos, Valeria y Adrián, y también poniendo verde a su pareja.

“Si yo me he dejado llevar con Valeria, es porque me ha hecho plantearme cosas de nuestra relación”, ha dicho Mario. En cambio, Laura ha afirmado que ella no ha dudado de sus sentimientos por él en ningún momento, lo que Mario no se acaba de creer: “¿No has dudado de que me quieres y te estás liando con un tío?” Laura le ha explicado que si ella se ha dejado llevar con el tentador es porque pensaba que estaba perdiendo a su novio.

Qué pasó entre Laura y Álvaro

Laura ha afirmado que ella siempre ha sido sincera con su novio y que eso no lo puede negar, incluso le dijo que se había liado con Álvaro. Este tema enfada mucho a Mario, porque, según él, no sabía nada y se enteró en ‘La isla de las tentaciones’. “Chicos, uno de los dos está mintiendo”, les ha dicho Sandra Barneda.

Sinceridad y decisión final: Mario rechaza a Laura

Tras ver las imágenes, los dos se sinceraron. Mario aseguró que quiere a Laura y que va a ser así “toda la vida”. A pesar de eso, duda de la relación que hay entre ambos porque llevan “una mochila muy cargada de mentiras y de infidelidades” y eso le hace dudar de si deberían darse otra oportunidad.

Laura, como dijo cuando llegó, abrió totalmente su corazón para decirle a Mario todo lo que sentía por él: “Eres lo más bonito que me ha pasado en siete años. Llegaste en un momento de mi vida en el que yo pensaba que el amor no estaba hecho para mí. Te he hecho mucho daño y me lo he hecho a mí, pero si cambiar algo de las cosas que he hecho significara estar contigo, lo haría”.

Tras esta declaración, Laura respondió que quería irse de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Mario: “No me imagino viviendo sin ti. Sé que me hace daño estar contigo, pero no sé lo que es sano y lo que no, lo único que te puedo decir es lo que siento”.

El madrileño no se esperaba esa respuesta, pero se mantuvo firme en su decisión: “No creo que sea una decisión muy inteligente seguir. Si salimos de aquí juntos, vamos a seguir echándole mi**** a esa mochila. Nos queremos mucho, pero no nos queremos bien. Por eso, me quiero ir solo”.