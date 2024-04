La intervención completa de Pedro Sánchez en la que anuncia que continúa como presidente del Gobierno

"Como saben, el pasado miércoles escribí una carta a la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena el acoso que sufría mi familia. Hoy, tras estos días, tengo la respuesta clara si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque a personas inocentes, no merece la pena. Si aceptamos que la contienda partidista justifique el odio hacia terceras personas, no merece la pena. Por muy alto que sea no hay honor que justifique el sufrimiento de la personas que uno más quiere y ver cómo se intenta destruir su dignidad. Necesitaba parar y reflexionar. Sé que la carta pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. He mostrado un sentimiento que no suele ser admisible en política", comenzaba Sánchez.