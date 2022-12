El emotivo y lacrimógeno punto y final de Tania y Samuel: sus últimas palabras como pareja

“ Yo lo veo y lo quiero muchísimo pero después de las imágenes que he visto creo que él tampoco está enamorado porque sino no te acuestas con otra persona. Yo no me podría ir de aquí con él porque sé que lo pasaría mal”, ha confesado Tania entre lágrimas.

Sin embargo, Tania se mantenía firme en su decisión: “Me he dado cuenta de que querer no es poder y yo no podría irme con él y olvidar todo lo que ha pasado. Me duele mucho porque lo quiero muchísimo, creo que saldríamos peor de lo que vinimos. Creo que necesito un tiempo sola, aclararme. Pero no te voy a mentir, me gustaría seguir viendo a Hugo fuera”, explicaba sin poder contener el llanto. “Me ha dado confianza, me ha dado estabilidad, si he llegado a sentir algo por él es porque no estaba tan enamorada como creía”.