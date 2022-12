Todavía no tenemos claro si Mario sabía que Laura se había liado con Álvaro o no , porque las versiones de los dos son opuestas. Ella mantiene que se lo contó, pero el madrileño lo niega y asegura una y otra vez que se enteró en ‘La isla de las tentaciones’. Es más, le agradeció a Álvaro que hubiese participado en el programa porque así pudo enterarse de lo que ocurrió entre ellos.

“Madre mía, Laura. Si tú me has contado eso, esto lo hemos tenido que hablar tú y yo, espero que lo demuestres, por favor. Siempre me intentas dejar a mí mal para quedar tú bien. ¡Si la dijiste a ella [Sandra Barneda] que no lo habías contado! “, le espetó Mario, tan enfadado como siempre que sale el tema.