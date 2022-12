Laura y Mario vieron juntos algunas de sus imágenes en las villas, en las que aparecen dejándose llevar con sus solteros favoritos, Adri y Valeria. La de Alicante defendía que su actitud con Adri no se parecía en nada a la de su novio: “ No me estuve revolcando en el jacuzzi ni en la piscina encima de é l”.

Mario se defendió y dijo que él tampoco se había “revolcado” con Valeria y su todavía novia no pudo contenerse: “¿Tú tampoco, si parecías el encargado de echarle el cloro al agua, que no salías?”. “Tenía calor”, le respondió él. A Laura no le gustó nada esta contestación y le pidió que no la vacilara.