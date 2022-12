Ana estalla al descubrir todas las mentiras de Cristian con la visita de María de los Ángeles: “Eres un pedazo de sinvergüenza”

Ana descubría, una a una, todas las veces que Cristian le había mentido desde que finalizó el programa. María le hacía saber que Cristian había ido a Marbella para verla : “Supuestamente iba por trabajo, no por verla a ella”, decía Ana. “No trabajo 24 horas al día”, se excusaba él.

Pero ahí no acaba todo. La tentadora confesaba que también se besaron nada más volver de la hoguera final : “Sí, ¿sigo siendo un calentón?”. Ana tomaba la palabra más decepcionada que nunca y expresaba sin tapujos lo que sentía: “Eres un pedazo de mentiroso. Me vuelves a mentir en mi p*** cara”.

Era lo que le faltaba por saber. Y, aprovechando que ya parecía que no hacía falta ocultar nada, Ana lanzaba esta última pregunta. Cristian miraba a los ojos a María de los Ángeles y se reía. No respondía, pero tampoco hacían falta palabras. “Me ve cara de imbécil. Sé sincero, que creo que me lo merezco. Eres un caradura, solo sabes decir mentiras por tu boca”.