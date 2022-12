Ana se va “reforzada” de ‘La isla de las tentaciones’ y toma una drástica decisión: rompe con Cristian en la hoguera final

Cristian ha acudido a la hoguera final dispuesto a recuperar a Ana

Ana cree que debe estar sola

"He perdido lo que me hacía feliz día a día por dos besos"

Tras reconciliarse en la hoguera de emergencia y darse una última oportunidad. Ana y Cristian vuelven a verse las caras frente al fuego, esta vez para contestar a la gran pregunta: ¿Quieren volver a España juntos, solos o de la mano de un nuevo amor?

Cuando Cristian ha cruzado el camino de las antorchas para reencontrarse con su novia, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Él le ha pedido dos besos, pero ella se ha negado:

“No te voy a dar dos besos porque no te lo mereces. No me creo nada de ti, nada. Ahora me vas diciendo los cuernos que vas contando que tengo un mes antes de entrar en la villa”

“Me he equivocado, he reaccionado y creo que te he demostrado que te quiero. Después de la hoguera no me he vuelto a besar con nadie. He estado cariñoso, pero he cortado el rollo. Vengo con la cabeza muy alta porque me ha costado mucho controlar las formas. María de los Ángeles es una chica que me atrae mucho y no he hecho nada”, se defendía el murciano.

Sin embargo, Ana se mostraba dolida y aseguraba que su novio podía haber hecho las cosas de otra manera: “Después de estar aquí diciéndome que me quiere y que me valora llega allí y hace lo que le sale de la polla. Sabiendo que me duele”.

“Esa chica me atrae y yo no me puedo quedar en un rincón con los brazos cruzados porque sería engañarte a ti y engañarme a mí mismo. Sí no hubiera sido por ti, hubiera llegado mucho más lejos”, le ha asegurado él.

Sandra Barneda pone contra las cuerdas a Cristian

Sandra Barneda ha querido intervenir y hacer una serie de preguntas al participante:

“Cristian, si sabías que a Ana le molestaba, ¿por qué has seguido dejándote llevar con María de los Ángeles?”. “Porque para que Ana estuviese contenta lo que tenía que hacer era llegar allí y no mirar a María de los Ángeles a la cara, y eso no puede ser”, ha respondido él

“Dices que María de los Ángeles te atrae. ¿Con cualquier chica que te atrae estas así?”, ha querido saber la presentadora. “No, aparte de atraerme, me gusta, siento que encajaría conmigo”, explicaba el participante.

“¿Crees que Ana es una exagerada?”, ha preguntado de nuevo Sandra. “No, pero que me da mucha caña sí. Entiendo que no me de las gracias, y que le duela, pero ella solo ve lo malo. Después de la hoguera de emergencia no me he liado con ella y eso no lo valora”, cree Cristian.

“¿Le diste la cita final a María de los Ángeles?”, ha preguntado Barneda.

“Sí y no quise dormir con ella. La tuve porque me apetecía y porque creí que si mi pareja ve que tengo una cita 24 horas y no pasa nada, dirá, por lo menos…”, ha explicado el de Murcia.

Por último, la presentadora ha querido saber que, si en el caso de que Ana hubiera cruzado los límites con Vladi, Cristian lo hubiese perdonado. Él ha asegurado que sí, pero Ana no se lo cree.

¿Fue infiel Cristian a Ana antes de ‘La isla de las tentaciones’?

A continuación, la pareja ha discutido sobre la supuesta infidelidad de Cristian a Ana antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’. Más de una soltera, asegura que el murciano engañó a su pareja un mes previo a su aventura en República Dominicana.

Sin embargo, Cristian asegura que no ha fue así. ” Yo hablé con ellas y les dije que no, pero entendieron que a ti sí”.”Al final todo sale”, le advertía Ana.

Ana se ha roto y se ha abierto como nunca hablando de sus sentimientos:

“Me siento muy decepcionada. No he hecho anda de lo que tú has hecho. Solo quería que marcaras tus límites, porque yo he jugado, pero he sabido parar. Tú no lo has hecho. Yo vine aquí con unas cosas muy claras, tenía mis límites y aún desconfiando de él vine. Yo no he actuado en ningún momento así”.

“Yo me siento como una mierda por haber besado a otra chica, pero después de la hoguera de emergencia solo ha habido muestras de cariño. Yo he echado el freno de una manera brutal”, insistía Cristian.

La decisión final

Sandra Barneda ha hecho la gran pregunta los participantes

“A pesar de que siempre me tira al cuello, y no valore las cosas que hago, a mi me encantaría irme con ella fuera”, aseguraba Cristian.

Sin embargo, Ana lo tenía muy claro: “Yo lo he pasado muy mal. Esas imágenes me han estado aquí persiguiendo en la villa. He encontrado una Ana que pensé que no iba a encontrar. Tengo que ser honesta ahora mismo y creo que lo mejor es irme sola”.

A Cristian no le quedaba más remedio que respetar la decisión de la que hasta el momento había sido su novia: “Estoy dolido, pero si salgo con ella solo van a ser reproches. Yo la quiero ver feliz y si su felicidad es estar sola, adelante. Yo que de verdad la quiero, como pareja, como amiga, como cualquier cosa que me imagine y sé que ahora mismo su felicidad no es conmigo. Por dos besos he perdido lo que me hacía feliz en mi día a día”, contaba.