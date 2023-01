Ana habla de su "gran bronca" con Cristian tras el debate final y aclara cuál es su relación actual

En el segundo programa del debate final de 'La isla de las tentaciones 5', Cristian López reconoció ante Ana Nicolás que le había sido infiel en varias ocasiones y que necesitaba estar solo un tiempo para recuperarse del dolor que le causó su primera relación: "No te quería como yo pensaba y es verdad todo lo que dices. Tú sabes bien que salía de una relación muy mala y en vez de sanarme yo me eché novia".

Además, la murciana le ha explicado a sus casi 150.000 seguidores de Instagram que no entra en sus planes iniciar una nueva relación con otra persona en la actualidad: "Creo que necesito recomponerme de todo lo que he vivido. Creo que si yo actualmente me echara una pareja no voy a poder dar la mejor versión de mí, necesito tiempo para mí. Quizá dentro dos días, dos meses o cuatro sí, pero ahora no podría dar el 100% de mí".