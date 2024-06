El portavoz de las monjas de Belorado confirma que no entregarán las llaves: "No me las han dado a mí, que no puedo entrar, no se las van a dar a otra persona"

La batalla de las monjas de Belorado todavía no ha terminado . La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli , bajo cuya tutela se han puesto las clarisas de Belorado y Orduña , acusa al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la comunidad religiosa a través de la excomunión y quedarse con los conventos, y avisa que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.

Este martes, 'Vamos a ver' ha podido hablar con José Ceaceros, portavoz de las monjas y miembro de la Pía Unión, que ha sido muy claro cuando se le ha preguntado si las religiosas entregarán las llaves o no: "Si no me las han entregado a mí que no puedo entrar, cómo se las van a entregar a otra persona", ha aclarado.