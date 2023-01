‘La isla de las tentaciones 5’ ha llegado a su fin. Meses después de todo lo vivido en República Dominicana, gracias al reencuentro y a los debates, ya conocemos la situación actual de las parejas. Quién tiene nuevo novio, quiénes siguen juntos, quiénes lo han intentado y no ha funcionado y quiénes han roto, al parecer, para siempre.

Pero hay detalles de la estancia de parejas y solteros en Villa Playa y Villa Paraíso que no sabíamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Pueden usar el móvil y ver la televisión? Mario ha respondido a esta y otras preguntas en su cuenta de Instagram.

Uno de los seguidores de Mario quiso saber cuánto tiempo estuvo en República Dominicana . Él no se acordaba con exactitud, pero fueron unos 25 días . “Salimos el 30 de mayo y volvimos el 27… o el 24”.

Otra de las dudas era si en las villas podían usar el móvil, ver la televisión o escuchar música en sus ratos libres y la respuesta de Mario fue negativa: “Allí no sabíamos ni la hora que era, ni el día, ni nada. Te aíslan de todo. No podíamos ver la televisión, no teníamos el teléfono, ni relojes. Cero”.