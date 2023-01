Antes de someterse a la tentación, las parejas marcaron con Sandra Barneda sus límites . Es decir, lo que no permiten que sus novios y novias hagan. Si los participantes traspasan esa línea, se activará 'La luz de la tentación' en la villa contraria , aunque ellos no sabrán exactamente a quién corresponde.

Lo que las participantes no esperaban era que 'La luz de la tentación' sonase, ya que pensaban que aún los solteros y solteras no habían llegado. Pero no era así en Villa Playa, donde la primera fiesta entre los chicos y las solteras dejó muchos acercamientos.

La que peor lo pasó fue Marina. La participante se echó a llorar diciendo que no confiaba nada en su pareja. "Lo voy a pasar muy mal. Sé que es él porque lo sé, porque no confio en Álex nada, nada, nada. No confío es que no me da buena sensación", le dijo a una de sus compañeras.