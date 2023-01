David y María se conocían de Instagram y han protagonizado un primer acercamiento: “Eres la más guapa de todas”

El mundo es un pañuelo. Y si no que se lo digan a David y María . La pareja de Elena y la tentadora ya se conocían antes de comenzar su aventura en ‘La isla de las tentaciones’ y ahora ya lo sabe toda Villa Playa .

Las solteras intentaban que David recordara sus nombres sin éxito. Cuando María le ha preguntado por el suyo, no ha tardado ni medio segundo en responder. Adrián se ha quedado asombrado y solo ha encontrado una explicación: “¿Os conocíais de antes?”.

“Nos seguíamos en Instagram”, ha explicado ella. “Cuando salga voy a mirar si me dabas muchos ‘me gusta”, ha seguido, pero ha sido interrumpida de inmediato por un David vacilón: “Ni uno. Pero si además me dejaste de seguir tú… Y ahora dices que te he gustado yo de los cinco. Qué mentirosa eres, María”.