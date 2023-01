Así, Suso ha explicado que la razón por la que causará baja en los dos próximos debates es porque tenía un viaje planeado : "Estoy recibiendo varios mensajes y sentía que tenía que daros esta explicación. Sí, es cierto, me voy a ausentar durante un par de semanas de los debates por primera vez en mi vida, ya que desde que empezó la primera edición de 'La isla de las tentaciones' nunca he faltado a un debate".

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha reconocido que le da "mucha pena" no estar en plató en estos dos próximos debates, pero ha asegurado que no se va a perder nada de lo que ocurra en el programa porque está completamente enganchado y es un gran fan del formato: "Ya sabéis que yo soy un seguidor nato de esta edición y de todas, entonces me voy a llevar una tablet y lo voy a seguir todo, o sea que después del viaje me volveréis a ver porque me voy a reenganchar a los debates. Así que a seguir disfrutando de esta edición, que ha empezado que no veas, ¡cualquiera se la pierde!".