Ya en el barco que les condujo hasta las paradisiacas playas de República Dominicana comenzaron a discutir, anticipándose a lo que iba a ocurrir con las solteras. La de Valencia le advirtió a su chico: “ Si una de las tentadoras me vacila, para mí es una prueba de lealtad . Que esa no sea a la que le das la cita”.

Tras estas palabras, Naomi no obtuvo la respuesta que quería escuchar por parte de su novio, que no quiso prometer nada. Eso la molestó mucho: “¡Estoy tensa y tú me pones más tensa!”, exclamó, a pesar de que Adrián insistía en que la iba a dar el lugar que la correspondía como su novia y que podía confiar plenamente en él.