Adrián rompe a llorar tras ver la conexión entre Naomi y Napoli: "No me entra en la cabeza que me falte al respeto"

En 'El debate de las tentaciones' hemos podido ver en exclusiva el avance de la hoguera de Adrián. El participante rompe a llorar al ver las imágenes de Naomi con Napoli. "No me cabe en la cabeza que me pueda haber faltado al respeto, que haya conectado con Napoli y se haya dado un beso con él", advierte entre lágrimas.

"Me molesta un poco que tenga esta complicidad tan rápida. Es su prototipo de chico. Ha habido un acercamiento caliente. No me esperaba para nada que fuera capaz de pasar ese límite. No voy a derramar ni una lágrima. Que disfrute y se lo pase bien. Eso sí como cruce la barrera para mí está muerta, porque la he defendido en todo momento y he dicho que era una chica de valores", confesaba tras ver las imágenes.