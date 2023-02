Keyla defiende su conexión con Adrián: "Lo bonito de nuestra historia es que empezamos como amigos"

La audiencia de 'La isla de las tentaciones 6' shippea a Adrián Blanch con Keyla Suárez , es decir, sueñan con que comiencen una relación en Villa Playa y acaben siendo pareja. Pero también hay fans del programa que no ven que exista una conexión especial entre ellos y que piensan que son solo mejores amigos, además de asegurar que la canaria no se siente nada atraída por el novio de Naomi Asensi y que solo está cumpliendo con su función como tentadora.

Keyla es perfectamente consciente de que existen estos comentarios en las redes sociales y ha decidido pronunciarse sobre ellos en sus stories de Instagram. Así, ha explicado que no puede hablar mucho acerca de su relación con Adrián porque el programa todavía está en emisión y queda mucho por ver, ha querido dejar claro que su conexión con él es real y que ha habido feeling , pese a que comenzaron siendo amigos.

"Esto ya lo explicaré próximamente, pero solo les tengo que decir que lo que he sentido por Adrián ha sido 100% verdad y creo que lo bonito de nuestra historia está ahí, en que empezamos como amigos", ha comentado la canaria, que también ha confesado que nunca pensó que conectaría con un chico en Villa Playa: "Tuve el pensamiento de que iba a estar con alguien del que no tendría nada que hablar y para mi sorpresa no fue así".