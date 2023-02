Inédito | Elena destapa la lista que tenía David: "Escribía el nombre de las chicas con las que se había acostado"

Elena está completamente rota. Las imágenes de David teniendo sexo con María en su villa la dejaron destrozada y no es capaz de recuperar su rutina dentro de 'La isla de las tentaciones'.

Elena, que está descubriendo que su todavía pareja no es como ella pensaba, les ha contado a sus compañeros y compañeras que David tenía una lista en la que escribía el nombre de las chicas con las que se había acostado, las veces que había tenido sexo con ellas y las ocasiones en las que le fue infiel a su expareja.

Sus compañeros no daban crédito a lo que estaban escuchando y no entienden cómo directamente no rompió su relación cuando descubrió esta lista: "Yo pensaba que él era el típico que había cambiado porque se había enamorado de mi".