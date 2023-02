David vuelve a caer en la tentación con María después de llorar desconsolado en la hoguera por hacerle daño a Elena: “Sé que es difícil de entender”

David siente una atracción casi irrefrenable por María, aunque todavía sigue queriendo a Elena . Este cúmulo de emociones le está provocando muchas dudas, ya que no sabe qué hacer. “Tranquilízame”, le decía Ken a la tentadora mientras estaban abrazados en la cama. “Todo esto va a pasar”, le respondía ella, que confesó que pensaba que él se iba a marchar solo de ‘La isla de las tentaciones’.

“Yo sé que es difícil de entender porque yo lo estoy pasando mal, estoy llorando, pero luego voy con María, me atrae, hay esa conexión y acaba pasando”, reconocía, mirando a cámara.

Cuando acudió a su segunda hoguera, David ya había caído en la tentación con María. Por eso, cuando Sandra Barneda le comunicó que no había imágenes para él, su cabeza rápidamente dedujo que su chica ya le había visto ser infiel (aunque realmente aún no había pasado) y que lo estaba pasando tan mal que el programa no quería enseñárselo. “no soy buen novio”, se lamentaba.