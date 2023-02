Naomi se confiesa después de la deslealtad de Adrián: "Es el momento más duro que he vivido en mi vida"

Naomi se sienta en el plató del 'Debate de las tentaciones' para afrontar lo que ha sucedido hasta ahora en la isla

El debate muestra las imágenes inéditas de la hoguera de Naomi donde se entera del beso de Adrián y Keyla

Adrián cae en la tentación y es infiel a Naomi: así ha sido su beso con Keyla

Naomi ha visitado el plató del 'debate de las tentaciones' después de que saliera a la luz la deslealtad de Adrián al besarse con Keyla en el último capítulo, algo de lo que ella ha hablado y de lo que ha asegurado fue un muy mal momento para ella en la isla.

La participante de 'La isla de las tentaciones 6' ha podido ver el beso de Adrián y Keyla en directo al ver el primer minuto del próximo programa, a lo que ha reaccionado: "Me ha dado como agonía escucharles comer caracoles". Y tras hacer reír al plató con su comentario, se ha confesado sobre esto: "Me duele porque para mí un beso era imperdonable, cuando lo vi en la hoguera es el momento más duro que he vivido en mi vida".

Ella asegura que, aunque cree que si se besó con Keyla es porque la haría sentir bien, que no le gusta de verdad porque con ella no se ha comportado así, ni cuando se ha besado o de la manera en la que la ha cogido no tiene nada que ver con lo que se ha visto con la soltera.

Naomi habla de la hoguera en la que ve el beso de Adrián y Keyla: el avance de este momento

Y tras esto recuerda lo difícil que fue para ella la hoguera que se va a ver el próximo lunes y de que hoy se ha visto un avance del tremendo disgusto que se pilla al ver el beso de su pareja: "Iba preparada porque sabía lo que iba a ver, yo hacía mis cálculos, pero en el fondo no. Me autoconvencía de que iba a verlo para que me doliera menos, pero creía que no era capaz".