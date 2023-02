Ana Nicolás y Laura Casabela revelan curiosidades de 'La isla de las tentaciones'

Así, han explicado que no contaban con un equipo de maquilladoras ni peluqueras para que les ayudasen a arreglarse antes de cada hoguera, pero que podían llevar toda la ropa que quisieran y se la podían intercambiar entre ellas. No obstante, el día de la hoguera tenían que consensuar los outfits que iba a lucir cada una de ellas con el equipo para que no coincidieran en los colores entre ellas ni con Sandra Barneda.