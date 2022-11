Claudia Martínez cuenta todo lo que ocurre detrás de cámaras en 'La isla de las tentaciones'

Claudia Martínez , al igual que el resto de concursantes de 'La isla de las tentaciones' , recibe a través de sus redes sociales muchas preguntas por parte de los seguidores del formato que quieren saber algunos detalles que no se ven en el programa , como si son ellos mismos los que se arreglan para las hogueras, si pueden elegir el menú de sus comidas y cenas o dónde están ubicadas en las villas las habitaciones de los tentadores .

Ante la avalancha de preguntas que le llegan relacionadas con este tema, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha optado por hacer una serie de vídeos en TikTok en los que va dando respuesta a estas cuestiones. Así, ha explicado que son ellas las encargadas de elegir sus looks, vestirse y maquillarse antes de las hogueras , pues no cuentan con un equipo de estilistas ni de maquillaje y peluquería para tal fin.

"Las ondas me las hacía Tania y la coleta me ayudaba Laura" , ha revelado Claudia, haciéndole ver a sus seguidores que tenían que ser ellas mismas las que se preparasen para las hogueras y las fiestas sin ninguna ayuda externa; aunque sí que ha dejado claro que el equipo de producción del programa les envió antes de poner rumbo a República Dominicana una lista con todo lo que necesitaban.

" La ropa es nuestra , nos dan una lista de todo lo que tenemos que llevar, con las temáticas de las fiestas también y luego es verdad que allí nos la intercambiábamos un poco . Yo en la primera hoguera llevo un vestido marrón de Sara porque para esa hoguera me quería poner el rosa palo que llevaba en la segunda, pero justo Laura llevaba uno blanco y al estar sentadas juntas parecía que llevábamos el mismo vestido", ha comentado la influencer, confesando así que intentaban vestir de colores diferentes para que quedasen bien estéticamente en pantalla .

Por otra parte, ha explicado que tienen que dejarle sus móviles al equipo de producción , que los custodia durante las tres semanas que pasan aislados en las villas, y que tampoco disponen de relojes , por lo que no sabe a qué hora se despertaban a diario. De esa función se encargaba una persona del equipo, que les decía con un micrófono: "¡Chicas, buenos días, todas arriba!".

Sobre el tiempo libre, Claudia ha reconocido que tenían bastante, aunque estuvieran siendo grabadas en todo momento y que podían hacer deporte siempre que no estuvieran grabando citas, las hogueras o disfrutando de una fiesta : "Al final de la tarde, los niños se iban a una caseta que hay en Villa Playa para hacer deporte, pero nosotras nos quedábamos cotilleando".

La catalana también ha revelado que ven el programa al mismo tiempo que los espectadores y se sorprenden como ellos al verlo, pues solo les enseñan las imágenes que ven en las hogueras y en la hoguera final, por lo que durante la emisión descubren muchas cosas que pasaron en la otra villa. Por último, ha explicado que no pueden elegir el menú de sus comidas y cenas : "El menú lo elige el programa. Es un catering cerrado y venía arroz, pasta, verdura, carne, pescado... Entonces tenías donde elegir".

Javi Redondo ha decidido emular el contenido de su novia en TikTok y le ha anunciado a sus seguidores que va a dar detalles acerca de lo que no se ve en el programa. Así, ha revelado que no pueden bañarse en el mar libremente: "En la playa solo nos podíamos bañar cuando teníamos cita o en algún momento puntual de la semana"; y ha contado que no sabía dónde estaba exactamente Villa Playa, pero que intuyó qué mansión era al ver focos similares a los que había en Villa Paraíso.