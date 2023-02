La mala noticia de Sandra Barneda a David: “La hoguera ha terminado para todos… menos para ti”

Esas imágenes de su novia dejaron a David de lo más relajado e incluso le devolvieron la sonrisa que había perdido al llegar a la hoguera: “Me alegro de verla bien, respiro y todo. No voy a ser un hipócrita, me he dejado llevar. Estaba asustado porque pensaba que podía haberle partido el corazón y haberla dejado fatal”, dijo.

Además, cree que todavía tienen una conversación pendiente que puede cambiar las cosas: “Ella me quiere y yo la quiero. Pero aquí me he dado cuenta de que también puedes tener un poquito de sentimientos por otra persona, un poquito de atracción. Es algo normal (…) Entre nosotros hay mucho amor, a lo mejor la veo aquí y me doy cuenta de que estoy enamorado de ella”.