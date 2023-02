Elena se desmaya en la hoguera tras ver las imágenes de la infidelidad de David: “Ha sido una bajada de tensión”

Tras calmarse un poco, Elena volvió a la hoguera , donde vio las imágenes de David y María en la cama . Se quedó totalmente quedó en shock: “No me lo esperaba para nada. Qué vergüenza. Estaba con la persona equivocada y no me estaba dando cuenta, pues menos mal que he venido aquí”, le dijo a Sandra Barneda.

Elena contó que antes de ir a ‘La isla de las tentaciones’, ella y David estaban muy bien como pareja, por eso no entiende ese comportamiento de su novio, que la decía una y otra vez que la quería. “Qué poca palabra, qué mentiroso. Lo que más me duele es que no se arrepienta y que no piense en el daño que me puede hacer a mí”, reflexionó.