David da la cara ante las imágenes más impactantes de Elena tras serle infiel: "No hubiera actuado de otra manera"

David se explica sobre todo lo que se ha visto hasta ahora de lo que ha pasado con María y el sufrimiento de Elena en la otra villa

El participante de 'La isla de las tentaciones' cuenta cómo se sintió al cruzar el límite con María y reacciona a las imágenes

Avance: Elena se desmaya en la hoguera y el equipo tiene que correr a ayudarla

David ha visitado el debate de 'La isla de las tentaciones' para hacer frente a todo lo que ha pasado ya en República Dominicana. Él ha dado un paso más con María, dejando a Elena completamente rota, según se ha visto en el avance de las imágenes de su hoguera, que se verá completa el próximo lunes.

David ve las imágenes de los desgarradores gritos de Elena en su hoguera

El participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho frente a todas sus imágenes, pero las más difíciles han sido las del ataque de nervios de Elena en la hoguera: "Con imágenes muy duras, en ese momento me la creía mucho y lo pasé muy mal de verlas. Me esperaba una reacción así al ver lo que vio". Asegura que sabe que lo ha hecho mal y que lo ha hecho mal: "No es fácil, aunque a día de hoy no hubiera actuado de otra manera, soy sincero, si me hubieras preguntado allí a lo mejor te digo que sí".

Ha dado la cara ante todo lo que ha ido pasando, desde la fiesta en la que cayó en la tentación, de la que ha hablado: "Una vez hice eso ya veía muy complicado retomar mi relación con Elena, ¿para qué voy a parar cuando el daño ya está hecho? Yo estoy mal, me arrepiento, estoy sufriendo, pero no voy a estar todo el día mal". Hasta su primer momento bajo las sábanas con María, al que ha reaccionado en plató.

"Me siento mal porque siento que he roto mi relación, yo le decía a Elena que no le iba a fallar y yo me lo creía. Por más que le dijeran a Elena que yo iba a caer ella confiaba porque yo se lo dije", explica sobre lo que sentía al comienzo del programa, pero que después las cosas cambiaron: "Yo me estaba conteniendo porque María me gustaba, pero no quería hacerle daño".

David, sobre Elena: "No iba a hacer nada por no quedar mal"

David ha expresado lo que cree sobre la actitud de Elena en la isla: "No iba a hacer nada porque no iba a quedar mal, le importaba no quedar mal que el enamoramiento que tenía de mí. No hubiera quedado así de mal, le hubieran puesto a quien le hubieran puesto". Y es que asegura que él lo que ha hecho ha sido porque lo sentía: "No me excuso de nada".