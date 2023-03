La luz de la tentación trae de cabeza a las parejas de ‘La isla de las tentaciones’. Cuando suena, les da un vuelco al corazón y ya se imaginan lo peor. Además, la incertidumbre es doble: no saben qué está haciendo su pareja y tampoco si es por ella por quien se ha encendido. Por eso cuando Sandra Barneda les dio la oportunidad de desactivarla para siempre , todos dijeron que sí.

Pero no iba a ser tan fácil, para apagar por completo la luz de la tentación, las chicas debían acertar cuál era su color . Lo hicieron sin ninguna duda: Naomi, azul; Elena, rojo; Laura, verde; Marina, Rosa; y Lydia, naranja.

Los chicos tuvieron la misma oportunidad que sus novias para deshacerse de una vez por todas la luz de la tentación, pero no superaron el reto . David dijo que creía que la alarma de Elena era la verde, mientras que Alejandro escogió la roja. Los dos fallaron, así que su alarma sigue activa y podrá encenderse cada vez que sus chicas superen un nuevo límite.

Cuando se fue Sandra Barneda, Adrián se lamentó no solo porque la luz siguiese activa, sino porque no sabían con seguridad el color asignado a sus parejas. Los demás no se lo tomaron tan mal. Es más, Álex estaba seguro de que las chicas tampoco habían acertado… aunque se equivocaba.