María Aguilar habla de su relación con Keyla Suárez: "Las apariencias engañan"

La tentadora favorita de David Vaquero ha revelado que es muy amiga de la soltera preferida de Adrián Blanch, pero que esa amistad no se fraguó desde el primer momento, ya que en los primeros días de convivencia en Villa Playa no hablaron apenas, pero que en cuanto lo hicieron se volvieron inseparables : "De primeras ni nos hablábamos porque las apariencias engañan y nada más que empezamos a conocernos conectamos porque somos las dos igual de intensas, dramáticas y locas".

"De ella puedo deciros que la considero mi amiga, no mi compañera", ha asegurado María, que le ha dedicado unas bonitas palabras a la modelo: "Es una de las personas más fuertes que conozco, que ha luchado muchísimo y que nunca deja de hacerlo. Me encantaría que todas las personas que le tiráis hate pudierais escuchar la conversación que tuvimos en el cuarto, en la que me contó parte de su vida y no creo que nadie se atreviera a decir nada después de eso. Es maravillosa y un show constante. La amo".